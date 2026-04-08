Alyssa Rosenzweigová je zpět, představuje Jay, nový kompilátor shaderů pro GPU Intel

David Ježek
Dnes
10 nových názorů

Intel Battlemage B580 B570
Intel Battlemage B580 B570

Přední vývojářka projektu Asahi Linux (též pracující po jistou dobu pro Valve) a zejména ovladačů pro GPU část Apple Silicon, jež loni v létě opustila Asahi a nastoupila v Intelu, oznamuje klíčový nový projekt. Jay je nový shader compiler pro GPU společnosti Intel, od kterého si firma slibuje značné zrychlení běhu.

Pro Alyssu tak nejde o zásadní změnu rolí, pro GPU Intel naopak o příslib výrazného zlepšení kvality softwarové vrstvy pro firemní GPU v Linuxu. Jay je budoucí náhradou za stávající kompilátor BRW a v tuto chvíli je ve velmi rané fázi vývoje, není doporučeno jej zatím ani testovat. Vývojáři Intelu prostě nechtějí vývoj držet ve firmě a pořád vydávat dílčí vývojové verze, takže projekt představují světu a míří rovnou do Mesa. Z hlediska návrhu, dodává Alyssa, se Jay nijak zvlášť neliší od jiných současných NIR backendů jako ACO, NAK či AGX. V tuto chvíli cílí na GPU generaci Xe2, tedy Battlemage. Prochází testy pro OpenGL ES 3.0 a OpenCL 3.0, na vyhovění specifikacím API Vulkan se pracuje.

Z hlediska výkonového Alyssa uvádí jeden vzorový CTS test (math_bruteforce sin) kompilovaný se stávajícím BRW a vyvíjeným Jay. BRW testem projde za 19,91 sekund za pomoci 12980 instrukcí, zatímco Jay to zvládne za 7,00 sekund s 6768 instrukcemi. Jay má v tuto chvíli zhruba 14 tisíc řádků kódu napsaného v C.

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

