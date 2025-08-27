Root.cz  »  Různé  »  Alyssa Rosenzweigová opouští Asahi Linux, ovladače GPU pro Apple M1/M2 jsou hotovy (aktualizováno)

Alyssa Rosenzweigová opouští Asahi Linux, ovladače GPU pro Apple M1/M2 jsou hotovy (aktualizováno)

David Ježek
27. 8. 2025
Rodina čipů Apple M1 Autor: Apple
Rodina čipů Apple M1

Ovladač GPU části ARM čipů Apple M1 a M2 je hotov, úspěšně začleněn v rámci Mesa, samozřejmě s API OpenGL/Gallium3D a Vulkan, a tak Alyssa Rosenzweigová vyráží hledat nové výzvy. Další klíčový vývojář, po zakladateli projektu Hectoru Martinovi (který odešel) a Asahi Lina (dává si pauzu), tak odchází.

Alyssa konstatuje, že uspěli víc, než si vůbec představovala. Výzvy, které před ní stály, vyřešila, ovladače jsou začleněny v Mesa, jejich výkon není špatný a vyřešena je o podpora klíčového API Vulkan, která se nyní dostává i do macOS s projektem KosmicKrips, který staví na její práci. Alyssa je tak spokojena a opouští ekosystém Applu hledat nové výzvy – toto dvojsloví pak je odkazem na architekturu Intel Xe HPG. Máme se tedy na co těšit.

Aktualizace: Alyssa nastoupila do společnosti Intel, kde bude pracovat na ovladačích pro API OpenGL a Vulkan pro zlepšení hraní na Linuxu, dále pak bádat v oblasti vylepšování kompilátorů shaderů, hledat „žáby na prameni“ v kódu a vůbec obecně se podílet na vylepšování ovladačů pro GPU Intel. A v neposlední řadě také podílet (za Intel) na specifikacích grafických standardů.

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

