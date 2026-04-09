Amazon končí s podporou starších modelů Kindle a Kindle Fire

Společnost Amazon oznámila, že od 20. května 2026 již nebude možné na čtečkách Kindle a zařízeních Kindle Fire vyrobených v roce 2012 a dříve nakupovat, půjčovat si ani stahovat nový obsah prostřednictvím obchodu Kindle Store. Před deseti lety požadoval Amazon aktualizaci těchto zařízení, aby mohla dále fungovat. Nyní je ale zřejmě definitivní konec.
Uživatelé budou i nadále moci číst knihy, které již mají stažené ve svých zařízeních, a budou mít přístup ke svým účtům a nákupům na Kindle prostřednictvím mobilní aplikace Kindle, Kindle for Web a novějších zařízení. Pokud budou starší zařízení odregistrována nebo obnovena do továrního nastavení, uživatelé je po květnovém termínu nebudou moci znovu zaregistrovat.
Tablety Kindle Fire vyrobené před rokem 2012 budou v případě knih podléhat stejným omezením jako čtečky Kindle, ostatní aplikace a služby Amazonu na těchto zařízeních však nebudou nijak ovlivněny. Do čteček i tabletů bude samozřejmě možné nahrát lokálně vlastní obsah, který zakoupíte jinde bez DRM.
Úplný seznam dotčených zařízení sahá až k původnímu modelu Kindle, který byl uveden na trh v roce 2007 a byl vybaven plnohodnotnou klávesnicí a rolovacím kolečkem.
- Kindle 1st Generation (2007)
- Kindle DX and DX Graphite (2009 and 2010)
- Kindle Keyboard (2010)
- Kindle 4 (2011)
- Kindle Touch (2011)
- Kindle 5 (2012)
- Kindle Paperwhite 1st Generation (2012)
- Kindle Fire 1st Gen (2011)
- Kindle Fire 2nd Gen (2012)
- Kindle Fire HD 7 (2012)
- Kindle Fire HD 8.9 (2012)
(Upozornil Petr Hercík.)