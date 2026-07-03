Amazon Leo má dost satelitů k zahájení provozu

Amazon Leo je satelitní internet od Amazonu, dříve nazývaný Project Kuiper. Včera byl zveřejněn aktuální počet satelitů na oběžné dráze 375. Amazon Leo je třetí největší flotilou satelitů na nízké oběžné dráze po Starlinku (asi 10 tisíc) a OneWebu (654). Čtvrté místo patří čínskému Qianfanu (150).
Amazon má již dost satelitů na to, aby mohl na vybraných zeměpisných šířkách poskytovat nepřetržitý servis. K zahájení provozu dojde patrně v polovině letošního roku bez bližšího upřesnění. Na začátku se od služby nedají očekávat zázraky. Konkurenční Starlink zahájil provoz s 900 satelity pro Kanadu a severní část USA a nazýval jej „better than nothing“. Amazon Leo plánuje celkem 3200 satelitů.
(zdroj: slashdot)