 »   »  Amazon založí v Německu laboratoř na výzkum umělé inteligence

David Ježek

Americký prodejní gigant plánuje další významnou investici do rozvoje umělé inteligence. Ve spolupráci se Společností Maxe Plancka zakládá štědře financovanou laboratoř zabývající se vývojem umělé inteligence.

Nové výzkumné centrum vznikne v německém Tubingenu a půjde o čtvrté takové vědecké centrum v zemi. Zaměření na umělou inteligenci je logické s ohledem na snahy Amazonu co nejvíce modernizovat nákupy, tedy uživatelskou přívětivost procesu nakupování pro zákazníky.

Není to tak dlouho, co Amazon prezentoval koncept obchodního domu, kde nakoupíte produkty včetně základních potravin a posléze prostě odejdete z prostoru obchodu, zatímco umělá inteligence ve spojení se sledovacími systémy sama pozná, co jste si dali do svého batohu a vše vám korektně vyúčtuje. I na rozvoji těchto systémů bude nový ústav pracovat.

Práci zde najde více než 100 expertů na strojové učení. Pracovní pozice budou otevřeny na dobu 5 let (dál se nejspíš uvidí podle potřeby). Propojení s významnou vědeckou Společností Maxe Plancka je logické. Amazon v ní hodlá investovat 1,25 miliónu eur, z čehož část půjde i do lokality ve Stuttgartu. Vše je součástí většího projektu Společnosti Maxe Plancka zvaného Cyber Valley, kde se vývoje účastní univerzity a řada firem včetně například BMW, Porsche či Daimler. Amazon dále poskytne dotace na výzkum ve výši 420 tisíc eur ročně, ty budou využívány na výzkumné aktuvity studentů v rámci Max Planck Institute for Intelligent Systems.