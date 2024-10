AMD a Intel formují x86 Ecosystem Advisory Group, připojuje se i Linus Torvalds

Autor: Intel Corporation Lisa Su (AMD) a Pat Gelsinger (Intel) v říjnu 2024

Nová organizace založená hlavními výrobci x86 procesorů bude zastřešovat celý ekosystém a spolupráci kolem vývoje, vzájemné kompatibility, instrukčních sad, rozhraní a dalších inovací, které x86 čekají. Mezi zakládajícími členy jsou vedle AMD a Intelu i další velké IT korporace a jako poradní hlasy i autor Unreal Enginu Tim Sweeney a za nás přímo samotný Linus Torvalds.





Průběžným výsledkem práce nové organizace je zlepšení uživatelské volby a kompatibility napříč hardwarem a softwarem za současné akcelerace dalšího vývoje.Zjednodušit by se měly i architektonická doporučení pro lepší konzistenci softwaru, standardizace rozhraní v produktech x86 od Intelu a AMD, vylepšit celkové možnosti integrace na poli operačních systému, frameworků a aplikací.

Jinými slovy: Intel a AMD musí začít táhnout za společný provaz, neb „hrozba ARMu“ je stále větší a x86 by mohla upadnout v zapomnění jako jiné architektury před ní. Tomu dopomáhej spolupráce na x86, PCI, PCIe, ACPI a spoustě dalších oblastí, a to se spoluzakládajícími firmami kalibru Broadcom, Dell, Google, HPE, HP Inc, Lenovo, Microsoft, Oracle a Red Hat a také obou již zmíněných expertů.