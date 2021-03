AMD EPYC Genoa (Zen 4): až 96 CPU jader a podpora AVX-512?

Autor: AMD

V době, kdy se Intel horko-těžko vyškrábe na 56 CPU jader v Xeonech, uvede AMD na trh nové EPYCy s až 96 CPU jádry (192×HT) a údajně i podporou AVX-512. O spoustě dalších technologií v čele s DDR5 (12 kanálů) a PCI Express 5.0 (mimochodem 128 linek přímo z CPU) ani nemluvě.

Pozvolna na svět pronikají informace o nejvyšších CPU budoucí generace Zen 4. EPYCy této třídy se objeví zhruba za 1 rok a AMD u nich přejde od 8 na 12 čipletů s 8×CPU bloky, tedy celkově 13 dílčími čipy v pouzdře procesoru v patici s 6096 vývody.

Centrální I/O podle všeho přejde z 12nm na menší výrobní proces (10/8nm Samsung, případně něco od TSMC). Čiplety s CPU téměř jistě 5nm EUV u TSMC. Celkově ta velká věc jménem EPYC „Geona“ ponese zhruba 90 miliard tranzistorů, TDP přitom vzroste na 320 W (možno nastavit i 400 W).

Jelikož se očekává nárůst IPC o nějakých 20% oproti Zenu 3, pak v kombinaci s o polovinu vyšším počtem jader by mohly tyto EPYCy dosahovat 1,8× vyššího výkonu (záleží samozřejmě ještě na frekvenci CPU). Podrobnosti u kolegů na Cnews:

Mě osobně se jako nejzajímavější věc jeví právě objevující se podpora „AVX3–512“. Co tím přesně materiály myslí, těžko říci, možná si tak AMD zkrátka interně označuje AVX-512 jako třetí generaci AVX sad. Také nevíme, jaké konkrétní balíky instrukcí z vesmíru AVX-512 budou EPYCy Geona podporovat. Vrtá mi též hlavou otázka, proč by tohle Intel měl umožnit: že by to byla cesta, jak udržet AVX-512 při životě navzdory velké kritice, i kdyby za cenu likvidace části své konkurenční výhody?