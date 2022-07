AMD hledá dalšího vývojáře ovladačů GPU, celkově 780 lidí pro Linux

Společnosti AMD se daří a i v souvislosti s rozšiřováním záběru svých čipů, které vedle PC najdeme jak v herních konzolích Playstation + Xbox + Steam Deck, tak automobilech Tesla či superpočítačích tak hledá dalšího vývojáře open-source ovladačů GPU se zkušenostmi s multimédii.

Dotyčný by měl být schopen přispívat do linuxového jádra a projektu Mesa, hodit se budou i zkušenosti s VA-API a obecně video kodeky a další znalosti v oblasti multimédií, případně API OpenGL / Vulkan. Zdá se tedy, že AMD potřebuje už trochu schopné vývojáře a nemá primárně zájem si rok-dva zaškolovat nějakého nováčka. Vývojář by měl mít dokončenou univerzitu, sedět pak bude na židli v kanadském Ontariu (tedy v původní společnosti ATI). Jinak linuxových vývojářů obecně shání AMD téměř 800.