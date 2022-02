AMD má nyní vyšší hodnotu než konkurenční Intel

Tržní kapitalizace společnosti AMD v současnosti činí 188 miliard dolarů poté, co její akcie v úterý vzrostly téměř o 2 %. Tržní kapitalizace Intelu je přitom 182 miliard dolarů. To je podruhé za týden, kdy se tržní hodnota AMD vyšplhala nad Intel – poprvé se to stalo před týdnem.

Společnost AMD ukončila minulý týden oznámením své největší akvizice, když za téměř 50 miliard dolarů koupila firmu Xilinx, což je významný hráč na poli programovatelných čipů (FPGA).

Vedle toho AMD už po nějakou dobu vykazuje lepší finanční výsledky než Intel, protože získává podíl na trhu v klíčových oblastech – zejména v oblasti serverů. Tržby AMD vzrostly v roce 2021 o 68 %, zisk pak dokonce o 117 %. Společnost nastínila 31% růst tržeb pro rok 2022 a hrubé ziskové marže 51 %.

Intel proti tomu zaznamenal v roce 2021 nárůst tržeb o 2 % a nárůst zisku o 7 %. Pro rok 2022 očekává, že tržby porostou o 2 %, ale zisky klesnou o 36 % kvůli investicím do navyšování kapacit výroby čipů.