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AMD přidává ONNX Runtime Backend do DNN filtru v rámci FFmpeg

David Ježek
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Lisa Su s Radeonem RX 6000 Autor: AMD
Lisa Su s Radeonem RX 6000
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Do projektu FFmpeg, konkrétně k podpoře implementace DNN (Deep Neural Network) přibyl nový backend pro rozhraní ONNX Runtime. Jeho autorem je vývojář z AMD Steven Xiao, který přidává tuto podporu pro multiplatformní framework od Microsoftu, a cílem pochopitelně podpora hardwarové akcelerace na GPU.

V rámci použití DNN lze u FFmpegu ve video pipeline pouštět modely AI / LLM pro zpracování videa. Ať už pro upscaling či detekci objektů a rozpoznávání šumu, podpora ONNX zde bude přínosem, a to nejen pro Radeony, ale prakticky pro všechny produkty schopné tyto věci akcelerovat.

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Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

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