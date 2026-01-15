Root.cz  »  PC a notebooky  »  AMD připravuje vlastní výkonný počítač Ryzen AI Halo zaměřený na vývojáře

AMD připravuje vlastní výkonný počítač Ryzen AI Halo zaměřený na vývojáře

Petr Krčmář
Dnes
Společnost AMD potvrdila, že v letošním roce uvede na trh svůj první počítač s názvem Ryzen AI Halo. Bude postavený na procesoru Ryzen AI Max+ 395 s až 16 jádry Zen 5 a 32 vlákny. AMD popisuje toto zařízení jako referenční platformu pro lokální vývoj umělé inteligence, navrženou pro provozování systémů Windows a Linux s plnou podporou AMD ROCm a kompatibilitou s různými modely umělé inteligence. Půjde o přímého konkurenta počítače NVIDIA DGX Spark.

Procesor Ryzen AI Halo využívá 4nm výrobní proces a nabídne pracovní frekvenci až 5,1 GHz. Součástí budou keše o velikosti 16 MB L2 a 64 MB L3. TDP se pohybuje v rozmezí 45 až 120 W v závislosti na nastavení systému. To vše je doplněno grafickou kartou Radeon 8060S se 40 jádry a maximální frekvencí 2,9 GHz.

Počítač podporuje až 128 GB jednotné paměti LPDDR5× 8000, spolu s možností bootování z NVMe a úložištěm podporujícím RAID0 a RAID1. Možnosti připojení zahrnují dva porty USB4 s rychlostí 40 Gb/s, tři porty USB 3.2 Gen 2, tři porty USB 2.0, šestnáct použitelných linek PCIe 4.0 a bezdrátové připojení.

Systém je určen vývojářům v oblasti umělé inteligence, kterým nabídne celkový výkon až 126 TOPS, včetně 50 TOPS z integrovaného NPU. Na takovém počítači je možné spouštět modely až s 200 miliardami parametrů. AMD tvrdí, že mu lokálně na Halo běží model gpt-oss-120b, který je srovnatelný s ChatGPT o4-mini.

