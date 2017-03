 »   »  AMD Ryzen: celkový výkon dobrý, ve hrách horší

Roman Bořánek

První modely procesorů AMD Ryzen šly do prodeje a zároveň bylo ukončeno embargo na recenze, takže spousta testů zaplavila internet. Obecně lze říct, že si procesory velmi dobře vedou v různých benchmarcích a syntetických testech a výborně v aplikacích a úlohách využívajících více jader. Horší je to ve hrách, kde už AMD oproti Intelu docela pokulhává. AMD však tvrdí, že se to časem s optimalizací her zlepší.

Ryzeny tak úplně nedostály očekáváním posledních týdnů, ale i tak lze říct, že AMD je zpět. Důležité bude hlavně to, jak budou naceněny modely ze střední třídy, které budou uvedeny během několika týdnů. Aktuálně by se kupující měl rozhodovat hlavně podle použití, přičemž pro hry stále mají navrch Intely. Testy Ryzenu na Linuxu přinesl také server Phoronix, viz výsledky testu aplikací a testu her.