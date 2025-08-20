AMD vydala FidelityFX SDK 2.0 obsahující FSR 4

Nejnovější generaci technologií pro vylepšování běhu her FSR 4 přináší AMD a její tým GPUOpen, a to v rámci nové verze balíku FidelityFX SDK 2.0. Navazuje tak na generace FSR 2 a 3, a to s nejnovější verzí FidelityFX Super Resolution 4 (podrobněji na Cnews).
Vývojáři AMD označují FidelityFX SDK 2.0.0 za novou velkou revizi tohoto SDK, která slouží jako základna pro firemní renderovací technologie postavené na strojovém učení, včetně chystaných AMD FSR Redstone. Kvalita výstupu má být nesrovnatelně lepší. K dispozici je i plug-in pro Unreal Engine 5. Vše má jen jednu „drobnou“ nevýhodu, balík je stále připravován pouze pro Windows 10/11 a DirectX 12. Dodejme, že hardware je také výběrový, FSR 4 potřebuje architekturu RDNA 4, tedy funguje pouze s nejnovějšími Radeony RX 9000.