Root.cz  »  PC a notebooky  »  AMD vydala openSIL pro APU Phoenix, nástupce AGESA přichází

AMD vydala openSIL pro APU Phoenix, nástupce AGESA přichází

David Ježek
Včera
1 nový názor

Sdílet

AMD APU Autor: AMD
AMD APU

Dosud pro inicializaci svých platforem používá AMD systém AGESA (AMD Generic Encapsulated Software Architecture), který je prakticky synonymem pro platformy procesorů architektury Zen. Již delší dobu ale chystá nástupce, plně otevřený inicializační systém openSIL (Open Silicon Initialization Library), který oproti uzavřené AGESE bude plně otevřeným projektem, pod licencí MIT. Tedy, nikoli „bude“, ale je“, ostatně AMD nyní čerstvě zveřejnila openSIL pro SoC rodiny Phoenix.

Cílem je přechod na openSIL s příští generací procesorů AMD, tedy Zen 6 – doufejme, že AMD vše stihne (jisté to zatím není, openSIL pro Phoenix byl původně v plánu už na loňský rok, stejně jako vyvíjený proof of concept pro EPYC platformy Genoa a Turin). V tuto chvíli publikovali vývojáři AMD na GitHubu projektu openSIL počáteční balík kódu pro inicializaci CPU platformy Phoenix, což je oproti zmíněným EPYCům první spotřebitelská platforma. V tuto chvíli jde ale o kód pro dvě referenční desky, nikoli obecně použitelné řešení, informuje Phoronix.

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Sedm set tisíc lidí neví, že mají vysoký tlak

AWS a SAP posilují digitální suverenitu v Evropě

Úspěch bez reklamy: Společnost Vorwerk sází na osobní přístup

Ruští trollové vytvořili přes 300 falešných webů živených AI

Společnost Geis zvládá i nestandardní a kuriózní přepravy

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Google vyvíjí nový AI model chránící vaše osobní údaje

Jak jsem si koupila vodu bez mikroplastů. V plastové lahvi

Phishing zalézá do PDF souborů, bez nástrah nejsou ani QR kódy

Buffett prodal akcie čínského výrobce elektromobilů a vydělal

Jak bude otevřeno v neděli 28. září?

Lovebrand, který přetrval generace. Merkur je víc než hračka

Pravák, poddubák, kovář, hořčák. Poznejte hřiby podle fotek

Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě?

Co nového přináší Securitytrends 3/2025?

Kauza Jimmy Kimmel jako test svobody slova

Spolu: paušální daň zavedeme i pro menší firmy

Které politické strany chtějí změnit daň z nemovitostí či snížit DPH?

Klasickým SIM kartám už zvoní hrana

OpenAI buduje gigantická datová centra za stovky miliard

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI