Jan Fikar

AMD vydalo optimalizovaný linuxový C/C++ kompilátor AOCC 1.0 (AMD Optimizing C/C++ Compiler) pro Ryzen, který je založený na LLVM/Clang. Nový překladač je testován na RHEL, SLES a Ubuntu.

Předběžná podpora pro Ryzen byla již přidána jak do GCC tak do LLVM/Clang s použitím znver1 , ale AMD ještě nedodalo model plánovače. Ten by měl být dostupný spolu s LLVM 5.0.

(zdroj: phoronix)