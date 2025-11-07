Root.cz  »  Linux  »  AMD Zen5 má problém s RDSEED

AMD Zen5 má problém s RDSEED

Jan Fikar
Včera
8 nových názorů

Sdílet

AMD Ryzen 9000 Autor: AMD

Procesory Zen5 mohou v asi 10 % případů vracet při instrukci RDSEED pro náhodná čísla nulu a zároveň CF=1 (Carry Flag), což označuje úspěch instrukce.  V jádře byl problém vyřešen zákazem instrukce RDSEED.

To však vyvolalo jiný problém například pro uživatele distribuce CachyOS optimalizované pro Zen5. Zde jsou balíčky kompilované s přepínačem -march=znver5, který automaticky předpokládá instrukci RDSEED. Ta je však novým jádrem zakázána a ve výsledku se uživatelům například nespustilo grafické prostředí.

AMD chybu uznalo, týká se to 16bitové a 32bitové instruke RDSEED. 64bitová instrukce RDSEED není ovlivněna. Je teda potřeba používat právě tuto variantu, nebo počkat na nový mikrokód, který bude dostupný tento měsíc.

(zdroj: phoronix)

Vstoupit do diskuse (8 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

Dále u nás najdete

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

E-maily už čtou většinou boti, lidé je ani neotevřou

Nový model ochrany dat: odpovídá na poptávku po odolnosti

Pečené čevabčiči s bramborami z jednoho pekáče

Od jaké výše příjmů se bude v roce 2026 platit 23% sazba daně?

Firefox má nového sympatického maskota jménem Kit

Open hardware v 3D tisku je mrtvý, říká Průša

Prostatu lze zmenšit šetrně laserem, někdy i na pojišťovnu

Stahujte publikaci Hvězdy českého ICT

Konecta a CrewAI spojují síly, aby přinesly revoluci v AI

Přelepení znaku EU na registrační značce není přestupek

Než si dáte čokoládu, pořádně si vyčistěte zuby

Poznejte česká města podle leteckých fotek

Vyzkoušejte recept na hraběnčiny řezy s jablky a ořechy

AI brýle jsou hitem, překonají ale nedostatky chytrých brýlí?

Nanoroboti z Ostravy mají letět do vesmíru

Levnější předplatné ChatGPT Go už je k dispozici i v Česku

Prusa má novou větší 3D tiskárnu a umí tisknout silikon

Lidé e-maily skoro nečtou, většinu jich dnes otevírají boti

Část praktiků neočkuje. Co mohou pacienti dělat?