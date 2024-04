AMD zpřístupní další části svého software pro GPU a dokumentace

Společnost AMD oznámila, že má brzy v plánu otevřít další části svého softwarového stacku pro grafické karty a také chce zveřejnit více dokumentace k hardware. V současné době jsou nástroje pro GPU a framework ROCm od AMD velmi otevřené, uzavřený zůstává jen firmwaru a mikrokód GPU.





Před časem se objevily výzvy, aby se alespoň část firmwaru GPU AMD také otevřela. Uvidíme, zda se otevření týká právě tohoto nebo něčeho jiného v jejich softwarovém stacku, komentuje Michael Larabel na Phoronixu.