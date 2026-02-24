Root.cz  »  Nástroje a utility  »  AMDGPU s AMDKFD přesahují 6 miliónů řádků zdrojového kódu

AMDGPU s AMDKFD přesahují 6 miliónů řádků zdrojového kódu

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

AMD Radeon HD 7970 Autor: AMD
AMD Radeon HD 7970

Jádro Linux 7.0 přinese další zvětšení kódu ovladačů AMDGPU a AMDKFD. Po nějaké době tak zase dojde k navýšení počtu miliónů řádků kódu, které v jádru zabírají. V konkrétních číslech, konstatuje Phoronix, se to má tak, že v Linuxu 7.0-rc1 a jeho 39,2 miliónech řádcích kódu, zabírá AMDGPU+AMDKFD zhruba 15 % velikosti, což z podpory GPU AMD činí největší ovladačový balík v linuxovém jádru.

Současné jádro Linux 6.19 obsahuje v sekci drivers/gpu/drm/amd/ přesně 5 937 130 řádků, z čehož 5 110 038 je skutečný kód, 618 113 jsou komentáře a 208 979 jsou prázdné řádky.. To samozřejmě není veškerá podpora Radeonů,, protože modely z éry před GCN používají starší ovladač  drivers/gpu/drm/radeon/.

Příští verze jádra povýší část ovladačů moderních Radeonů na 6 048 151 řádků, z čehož je 5 202 309 skutečný kód, 631 591 komentáře a 214 251 prázdné řádky. Připomeňme, že většina tohoto kódu jsou automaticky generované hlavičkové soubory pro jednotlivé varianty GPU / karet / produktů AMD. Jde zhruba o 4,4 miliónů řádků, tedy pouze zhruba třetina je samotná logika ovladačů.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Máte plné zuby AI? Firefox má řešení

Bitcoinová burza omylem rozdala 40 miliard dolarů

Co chceme od AI asistentů? Návrhy odpovědí a třídění pošty

Hledala dokonalý šálek, našla životní vášeň a učí pít kakao

Evidenční list již zaměstnavatel vyhotovovat nebude

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Nedostatek a zdražování RAM pamětí není dočasný výpadek

AI odhadne vaši osobnost z fotky a dokonce předpoví váš plat

Agentické nakupování mění pravidla e-commerce

Plánované změny v penzích: Zjistili jsme další podrobnosti

Handicap proměnila v úspěšný byznys, učí ženy nosit paruky

Připravit, pozor, teď! Spouštíme Channeltrends Awards 2025

Google Pixel 10a má plochý design a vylepšenou odolnost

Výjimka z EET je nejmenším OSVČ k ničemu, hodí se ale podvodníkům

Nový model OpenAI kóduje 15krát rychleji než jeho předchůdce

Na dotace na zateplení zapomeňte. Nová vláda vykleští NZÚ

Ve firmách se pořád věří jediné „pravdě“ z dat. A to je problém

Miliony webů nesplňují zákon o přístupnosti. Jaký hrozí trest?

V Evropě roste zájem o alternativu k Microsoftu, říká Petra Novotná

Zahrávají si ČEZ či E.ON s čínským ohněm?

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI