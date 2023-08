AMDGPU v Linuxu 6.6 přinese zjišťování aktuální a průměrné hodnoty spotřeby Radeonů

Autor: AMD

Další pull request do projektů ovladačů AMDGPU a AMDKFD míří do budoucího jádra Linux 6.6. Vývojáři AMD kromě různých oprav, což je jejich primární činnost v této pokročilé chvíli těsně před přeskočením od vydání ostrého jádra Linux 6.5 (aktuálně RC7) během pár dnů do fáze vývoje Linuxu 6.6, připravili ještě jednu fajnovou novinku.





Jde o patche pro AMDGPU / HWMON, které na Linuxu zprovozňují pro příslušně vybavená GPU podporu čtení hodnot aktuální a průměrné spotřeby. Ovladač toto bude poskytovat přes rozhraní HWMON a linuxové ovladače AMD tak zase trochu srovnají krok s majoritní platformou, kde čtení takových věcí, ať už nástroji od výrobce nebo třetích stran, je běžné.