 »   »  Američané chtějí postavit první exascale supersuperpočítač v roce 2021, Čína o rok dříve

Petr Krčmář

Argonne National Laboratory oznámila, že do dvou let spustí nový superpočítač Aurora, který bude patřit do oblasti exascale. To znamená, že jeho výkon dosáhne nejméně na jeden exaFLOPS – tedy miliardu miliard operací za sekundu. Laboratoř spolupracuje na vývoji se společnostmi Intel a Cray a plánuje, že výsledný stroj bude padesátkrát výkonnější než současný nejvýkonnější superpočítač světa, americký Summit.

Podívejte se na obrázky současných nejvýkonnějších superpočítačů:

Číňané mají ovšem v plánu svůj exascale superpočítač spustit už v roce 2020 a zřejmě se tak bude opakovat nedávná situace, kdy Čína v této oblasti o významný kus předběhla Spojené státy. Američané ale předpokládají, že jejich stroj sice přijde o něco později, ale bude výkonnější a první místo v žebříčcích bude zase jejich.

Projekt Aurora byl oznámen už v roce 2015, o dva roky později byly jeho plány povýšeny do oblasti exascale. Současný rozpočet na jeho realizaci činí 500 milionů dolarů, tedy asi 11 miliard korun. Tvůrci projektu zatím odmítli zveřejnit informace o architektuře a spotřebě Aurory.