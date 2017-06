 »   »  Americké tajné služby po nás chtěly oslabení šifrování, tvrdí autoři Telegramu

Petr Krčmář

Pavel Durov, zakladatel populárního mobilní komunikační aplikace Telegram, na Twitteru zveřejnil informace o tom, že se americké tajné služby snažily dvakrát uplatit jeho vývojáře, aby oslabili šifrování. Došlo k tomu v loňském roce, kdy vývojářský tým vyrazil do Spojených států.

During our team's 1-week visit to the US last year we had two attempts to bribe our devs by US agencies + pressure on me from the FBI.