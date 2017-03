Roman Bořánek

Linux Foundation přivítala nového člena, a to docela kontroverzního. Platinovým členem se stal americký operátor AT&T, který má ve své domovině spíše pověst uzavřeného molocha. AT&T koneckonců asi nemá velký zájem přispívat do Linuxu, ale spíš do různých síťových projektů, které Linux Foundation zastřešuje. Už dříve firma významně přispěla do Open Network Automation Platform. Dále se zajímá např. o Cloud Native Computing Foundation, Open Container Initiative nebo OpenStack.