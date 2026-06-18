Android 17 vylepšuje multitasking a práci s citlivými údaji

Google uvolnil operační systém Android 17 pro podporované telefony Pixel a hodinky Pixel Watches. Aktualizace OTA přijede všem uživatelům Pixelů s čipy Tensor, tedy všem od verze 6 do 10. Majitelé přístrojů ostatních značek si budou muset počkat nejméně několik měsíců, než jejich výrobce vydá vlastní aktualizaci. Část novinek se ale rozšíří rychleji, protože jsou součástí jednotlivých aplikací či služeb Play, které se aktualizují mimo vydání Androidu.
V systému Android 17 na telefonech Pixel můžete dlouhým stisknutím libovolné ikony aplikace tuto aplikaci otevřít jako plovoucí okno. Když jsou tyto bubliny minimalizovány, zůstávají nad ostatními aplikacemi. Na skládacích telefonech se bubliny ukotvují do „bubble baru“, což usnadňuje multitasking.
Skládací telefony se v novém systému dočkají také nového herního rozhraní. Roztažení her optimalizovaných pro klasické telefony na čtvercový displej skládacího telefonu může často způsobit zkreslení obrazu a nevhodné umístění ovládacích prvků. Verze 17 zavádí rozhraní rozdělené v poměru 50:50, které v horní části zobrazuje hru a ve spodní části dotykový ovladač. Pokud telefon úplně nerozevřete, připomíná kapesní herní konzoli.
Pro tvůrce videoobsahu může být zajímavý nový režim, který dovoluje k zaznamenávanému videu rovnou přidat „mluvící hlavu“ komentátora. Tento režim je populární na sociálních sítích u různých videí s komentářem či reakcemi. Tady je vše integrováno do telefonu a nepotřebujete ani zelené pozadí.
Vylepšena byla také práce s oprávněními k přístupu k citlivým údajům. Aplikacím, které o to požádají, můžete udělit dočasný přístup k poloze, a u softwaru, který potřebuje číst vaše kontakty, lze přístup omezit na konkrétní položky namísto celého adresáře.
Vylepšená funkce „Označit jako ztracený“ v aplikaci Pátrací centrum umožňuje uzamknout ztracený telefon nejen pomocí přístupového kódu, ale i biometrických údajů, takže k němu nezíská přístup ani zloděj, který by kód uhádl. Android 17 rovněž omezuje počet povolených pokusů o zadání přístupového kódu. Mezi neúspěšnými pokusy je navíc delší čekací doba.