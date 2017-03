 »   »  Android O je tu s prvním developer preview

Roman Bořánek

Google vydal první developer preview Androidu O. Přezdívku ještě neznáme, ale spekuluje se o pojmenování podle sušenky Oreo. Nový Android my měl dále vylepšit uspávání aplikací, tedy i výdrž na baterii, a také aplikace by měly běhat svižněji díky optimalizaci ART. Díky kodeku LDAC, který věnovalo Sony, by se měl zkvalitnit přenos audia přes Bluetooth.

Dále zaujmou další úpravy notifikací, API pro automatické vyplňování (ocení zejména správci hesel), lepší navigace v systému s pomocí klávesnice nebo režim picture-in-picture, kdy by mělo být možné na vrch obrazovky vytáhnout okénko s nějaký videem. To už nějaké aplikace umí, ale tentokrát by to sjednotil samotný systém.

Android O zatím není dostupný programu Android Beta, k dispozici jsou pouze obrazy. Konkrétně pro zařízení Nexus 5X, 6P, Pixel, Pixel XL a Pixel C. Zároveň bylo vydáno Android Studio 2.4, které podporuje novinky z Android O. Datum finálního vydání systému neznáme, ale vše nasvědčuje tomu, že to opět bude někdy na podzim.

(Zdroj: Ars Technica)