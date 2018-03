 »   »  Android P končí s podporou telefonů Nexus a tabletů Pixel

Petr Krčmář

Google uvolnil první vývojářskou verzi Androidu P, který by měl proti Android Oreo přinést řadu novinek. Bohužel, vývojáři mají jen velmi omezený výběr zařízení, na kterých mohou novou verzi testovat: Pixel, Pixel XL, Pixel 2 a Pixel 2 XL. Telefony řady Nexus a tablet Pixel C už podporu nového Androidu nedostanou.

Časem se bude Android P objevovat také na zařízeních jiných výrobců a budeme řešit, že firmy se do aktualizací nijak nehrnou. Bohužel to bude znamenat zároveň konec podpory pro povedené telefony Nexus 5X a Nexus 6P a také tablet Pixel C. Jak Google potvrdil, tato zařízení už aktualizaci nedostanou. Vývojářská verze není dostupná ani pro Nexus Player vydaný v roce 2014.

Nejde vlastně o překvapení, jsme dva roky po ukončení podpory „velkých aktualizací“ zařízení Nexus. Uživatelé oficiální ROM tak zůstanou navždy na Androidu 8.1. Přístroje zatím budou dostávat ještě bezpečnostní aktualizace, ale i tomu bude konec na přelomu roku.