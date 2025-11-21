Anhilujte nechtěné prvky ve svém prohlížeči

Nová verze 1.1 právě vydaného rozšíření Anihilate pro prohlížeče Firefox a kompatibilních přináší volbu presetu zmizení a opravy v logice kódu.
Zdrojáky jsou k dispozici na GitHubu pro všechny, kteří mají pocit, že by to chtělo ještě něco dodělat. Bugreporty jsou vítány.
Anhilate je rozšíření do prohlížeče, které umožňuje vizuálně vybrat a trvale odstranit jakýkoli prvek HTML z webové stránky. Je to praktický nástroj pro úklid stránek, odstranění rušivých prvků nebo dočasné úpravy webu pro pořízení snímku obrazovky.