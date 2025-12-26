Anna's Archive zálohoval Spotify, torrent má 300 TB

Známá stínová knihovna Anna's Archive před Vánoci „zazálohovala“ hudbu ze služby Spotify. Metadata i vlastní skladby jsou seřazeny podle popularity ve službě Spotify a jsou dostupné jako téměř 300 TB torrent.
Spotify obsahuje 256 milionů skladeb a 186 milionů unikátních kódů ISRC (International Standard Recording Code). Zálohováno bylo 86 milionů nejposlouchanějších skladeb, což odpovídá 99,6 % skladeb podle frekvence poslouchanosti. Vynechány byly mimo jiné skladby s nízkou kvalitou nebo vytvořené AI. Není jasné, jak přesně byla data získána. Spotify incident vyšetřuje. Anna's Archive uvedl, že hudbu zálohoval, aby se uchovala pro budoucnost lidstva.
(zdroj: arstechnica)