Root.cz  »  Legislativa a zákony  »  Anna's Archive zálohoval Spotify, torrent má 300 TB

Anna's Archive zálohoval Spotify, torrent má 300 TB

Jan Fikar
Včera
11 nových názorů

Disky Autor: Depositphotos

Známá stínová knihovna Anna's Archive před Vánoci „zazálohovala“ hudbu ze služby Spotify. Metadata i vlastní skladby jsou seřazeny podle popularity ve službě Spotify a jsou dostupné jako téměř 300 TB torrent.

Spotify obsahuje 256 milionů skladeb a 186 milionů unikátních kódů ISRC (International Standard Recording Code). Zálohováno bylo 86 milionů nejposlouchanějších skladeb, což odpovídá 99,6 % skladeb podle frekvence poslouchanosti. Vynechány byly mimo jiné skladby s nízkou kvalitou nebo vytvořené AI. Není jasné, jak přesně byla data získána. Spotify incident vyšetřuje. Anna's Archive uvedl, že hudbu zálohoval, aby se uchovala pro budoucnost lidstva.

(zdroj: arstechnica)

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

