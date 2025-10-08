Ansel, fork editoru darktable, bohužel končí

Zajímavá one-man show, která dávala naději, že do projektu darktable bude s forkem vpuštěn svěží vítr inovací a oprav, bohužel končí. Aurélien Pierre oznamuje, že dále už není schopen pokračovat. Ansel mu nepřinesl nic jiného než zármutek, smutek, vyhoření a problémy. Nemá rád ani počítače, ani foťáky, ani technologie jako takové, ale tvoří 90 % jeho života a 99 % sociálních interakcí. Došel do bodu, kdy jen pohled na editor kódu mu spouští post traumatickou stresovou poruchu.
Dále vynechme Aurélienovi elegii na moderní svět, osobně se přikláním tomu, že s obrovským soustem jménem Ansel prostě vyhořel a potřebuje na chvíli „vypadnout od obrazovek“ a rozmyslet si, co bude dál. Čiší to i z jeho dalšího odstavce na téma falešnosti a prolhanosti open-source, dle jeho slov invertovaného kapitalismu. Sám dodává, že mu šlo o něco a při tomto procesu selhal. A 98 % lidí se beztak otevřenému softwaru vyhýbá.
Nikdy se mu nepodařilo zařídit, aby z prací na projektu mohl být živ. Nehodlá vyrábět ani hrnky s potiskem, ani jiný kapitalistický nesmysl. Dal tomu 6 let života a zkrátka a dobře: Aurélien vyhořel a s ním končí i projekt Ansel.