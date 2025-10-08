Root.cz  »  Grafika  »  Ansel, fork editoru darktable, bohužel končí

Ansel, fork editoru darktable, bohužel končí

David Ježek
Dnes
14 nových názorů

Sdílet

Darktable 5.0.0 Autor: David Ježek, podle licence: CC BY-NC-ND 2.0
Darktable 5.0.0

Zajímavá one-man show, která dávala naději, že do projektu darktable bude s forkem vpuštěn svěží vítr inovací a oprav, bohužel končí. Aurélien Pierre oznamuje, že dále už není schopen pokračovat. Ansel mu nepřinesl nic jiného než zármutek, smutek, vyhoření a problémy. Nemá rád ani počítače, ani foťáky, ani technologie jako takové, ale tvoří 90 % jeho života a 99 % sociálních interakcí. Došel do bodu, kdy jen pohled na editor kódu mu spouští post traumatickou stresovou poruchu.

Dále vynechme Aurélienovi elegii na moderní svět, osobně se přikláním tomu, že s obrovským soustem jménem Ansel prostě vyhořel a potřebuje na chvíli „vypadnout od obrazovek“ a rozmyslet si, co bude dál. Čiší to i z jeho dalšího odstavce na téma falešnosti a prolhanosti open-source, dle jeho slov invertovaného kapitalismu. Sám dodává, že mu šlo o něco a při tomto procesu selhal. A 98 % lidí se beztak otevřenému softwaru vyhýbá.

Nikdy se mu nepodařilo zařídit, aby z prací na projektu mohl být živ. Nehodlá vyrábět ani hrnky s potiskem, ani jiný kapitalistický nesmysl. Dal tomu 6 let života a zkrátka a dobře: Aurélien vyhořel a s ním končí i projekt Ansel.

Vstoupit do diskuse (14 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Dále u nás najdete

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

OpenAI buduje gigantická datová centra za stovky miliard

Buffett prodal akcie čínského výrobce elektromobilů a vydělal

AI modely pořád lichotí uživatelům a snižují jejich ochotu řešit konflikty

Dá se vytvořit e-shop pro velkoobchod?

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Jak „workslop“ ničí produktivitu i vztahy na pracovišti

Pravák, poddubák, kovář, hořčák. Poznejte hřiby podle fotek

Trackball Logitech MX Ergo: když myš stojí a kurzor běhá

Chat Control by děti ochránil. Ale za jakou cenu?

Flexinovela je jen dalším kolečkem legislativní mašinerie

Co je AI Mode a jak přežít v éře AI vyhledávání?

Když čůráte krev, musíte zpozornět. U mě to byla rakovina

Takto vypadá nový český Wi-Fi router Turris Omnia NG

AWS a SAP posilují digitální suverenitu v Evropě

Lázně: Kdo má na pojišťovnu jen procedury a kdo i hotel a jídlo?

Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě?

Češi nadále nejvíc umírají kvůli nemocnému srdci

Další změna v zaměstnávání zahraničních zaměstnanců

Hollywoodské hvězdy naštvala nová AI herečka

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI