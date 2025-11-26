Root.cz  »  Akce  »  Ansible: efektivní nasazení a provoz, velké automatizační školení

Ansible: efektivní nasazení a provoz, velké automatizační školení

Ansible je automatizační nástroj, který umožňuje zjednodušit centrální instalaci, konfiguraci a provoz linuxových serverů a aplikací. Připravili jsme pro vás školení Ansible: efektivní nasazení a provoz, které je určeno pro správce systémů, kteří chtějí Ansible začít používat pro automatizaci opakujících se činností. Bude se hodit i vývojářům, kteří občas nasazují aplikace do testovacích prostředí.

Školení začíná seznámením s nástrojem Ansible, principy fungování a možnostmi využití pro správu a konfiguraci serverů. Účastníci se naučí spouštět jednoduché příkazy pomocí ad-hoc příkazů i strukturovanějšího přístupu přes playbooky. Praktická část zahrnuje vytvoření vlastního playbooku, použití modulů a konfiguraci vzdáleného systému.

Kurz se uskuteční online od 1. do 4. prosince. Školí Věroš Kaplan, nájemný správce serverů a automatizační kouzelník.

