 »   »  Ansible: úvod do automatizace, role a AWX (školení)

Na internetu píšou, že začít s automatizací správy serverů můžete do půl hodiny. Dokážeme vám, že s Ansible to je pravda. Stačí navštívit naše školení Ansible – úvod do automatizace a pak navazující Ansible – role a AWX. Školení se uskuteční v naší pražské školicí místnosti ve dnech 18. a 19. září. Pokud se zúčastníte obou, máte možnost získat vědomosti s velmi zajímavou slevou.

Na prvním školení zjistíte, co je to config management, orchestrace a jak tam zapadá Ansible. Naučíte se efektivně ovládat Ansible a provádět stejné operace na mnoha serverech najednou. Druhé školení vás pak naučí použít některé pokročilejší vlastnosti, kterými můžeme sílu Ansible ještě zdvojnásobit a ušetřit si práci.