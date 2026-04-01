Anthropic omylem zveřejnil zdrojové kódy Claude Code, probíhá přepis do jiných jazyků

Petr Krčmář
1. 4. 2026
Anthropic

Společnosti Anthropic unikly zdrojové kódy nástroje Claude Code. Oficiální balíček npm pro Claude Code obsahoval mapový soubor, který zřejmě odhaluje celý zdrojový kód tohoto populárního nástroje pro programování s umělou inteligencí. Kopie zdrojového kódu byly rychle nahrány do repozitáře na GitHubu, který byl dosud více než 41 500krát zkopírován. Chyba společnosti Anthropic se stala přínosem pro komunitu zabývající se umělou inteligencí a kyberbezpečností.

K úniku došlo kvůli odkazu na neobfuskovaný zdrojový kód v jazyce TypeScript v souboru map, který byl součástí balíčku npm projektu Claude Code. Soubory map slouží k propojení zabaleného kódu s původním zdrojovým kódem. Tato reference směřovala na archiv ZIP uložený v úložišti Cloudflare R2 společnosti Anthropic, který bylo možné stáhnout a rozbalit.

Komprimovaný archiv obsahuje přibližně 1900 souborů v jazyce TypeScript, které obsahují více než 512 000 řádků kódu, kompletní knihovny příkazů pro příkazový řádek a vestavěných nástrojů.

Zdrojový kód byl rychle podroben reverznímu inženýrství a v rámci různých projektů vznikl celý web CCleaks věnovaný odhalování skrytých částí jazyka Claude Code, které dosud nebyly zveřejněny ani sdíleny s veřejností. Zároveň začaly práce na forku napsaném v jazycích Python a Rust. Nově vznikající kód vychází z původního, ale nekopíruje žádné jeho části. Měla by tak vzniknout svobodná reimplementace. Vývojový repozitář získal 50 tisíc hvězdiček za pouhé dvě hodiny.

Claude Code je proprietární formát a rozhraní (API) používané společností Anthropic pro interakci s jazykovými modely řady Claude. Řeší strukturované posílání požadavků, volby pro bezpečnostní omezení a moderaci obsahu i možnosti práce se stavy konverzace, kontextem a systémovými instrukcemi. Vývojáři používají Claude Code/API ke spouštění modelů Claude, nastavování jejich chování a integraci do aplikací.

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.



Nejnovější články

Dále u nás najdete

ChatGPT spotřebuje stejně elektřiny jako některé státy

Vyplňujete přiznání a přehledy? Pozor na tyto časté chyby

Český projekt umí hledět AI agentům pod ruce

Krátké připomenutí povinností před spuštěním JMHZ

Náklady na jazykové modely LLM se do pěti let až desetkrát sníží

Temu jako lakmusový papírek: Proč pro schopné e-shopy není hrozbou

Konflikt v Íránu a jeho okolí ohrozí globální výdaje na IT

Licenční smlouva: K čemu slouží a jak ji správně napsat

OSVČ klesnou zálohy zpětně od ledna 2026. Jak rozdíl získat zpět?

Říkali jim hadráři a věštili krach. Dnes patří k lídrům trhu

Posuzování přínosů AI pro firmy se musí změnit

Kolika podnikatelů se dotkne EET 2.0? MFČR odhaduje 600 tisíc

Doplňující údaje o zaměstnancích pro účely JMHZ

Microsoft odstraní Copilot Chat v některých aplikacích M365

Jak reagovat při epileptickém záchvatu? Do úst nesahejte

Někdy se zdroj bolesti najít nepodaří, přiznává lékař

Končí lhůta pro papírová přiznání za rok 2025

Ochrana cloudových aplikací se konečně začíná centralizovat

Sliby vs. realita: Jak nakonec proběhnou změny u důchodů

Šije policisty i potápěče. „Nanynky“ jsou zrcadlem svých majitelů

