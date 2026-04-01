Anthropic omylem zveřejnil zdrojové kódy Claude Code, probíhá přepis do jiných jazyků

Společnosti Anthropic unikly zdrojové kódy nástroje Claude Code. Oficiální balíček npm pro Claude Code obsahoval mapový soubor, který zřejmě odhaluje celý zdrojový kód tohoto populárního nástroje pro programování s umělou inteligencí. Kopie zdrojového kódu byly rychle nahrány do repozitáře na GitHubu, který byl dosud více než 41 500krát zkopírován. Chyba společnosti Anthropic se stala přínosem pro komunitu zabývající se umělou inteligencí a kyberbezpečností.
K úniku došlo kvůli odkazu na neobfuskovaný zdrojový kód v jazyce TypeScript v souboru
map, který byl součástí balíčku npm projektu Claude Code. Soubory map slouží k propojení zabaleného kódu s původním zdrojovým kódem. Tato reference směřovala na archiv ZIP uložený v úložišti Cloudflare R2 společnosti Anthropic, který bylo možné stáhnout a rozbalit.
Komprimovaný archiv obsahuje přibližně 1900 souborů v jazyce TypeScript, které obsahují více než 512 000 řádků kódu, kompletní knihovny příkazů pro příkazový řádek a vestavěných nástrojů.
Zdrojový kód byl rychle podroben reverznímu inženýrství a v rámci různých projektů vznikl celý web CCleaks věnovaný odhalování skrytých částí jazyka Claude Code, které dosud nebyly zveřejněny ani sdíleny s veřejností. Zároveň začaly práce na forku napsaném v jazycích Python a Rust. Nově vznikající kód vychází z původního, ale nekopíruje žádné jeho části. Měla by tak vzniknout svobodná reimplementace. Vývojový repozitář získal 50 tisíc hvězdiček za pouhé dvě hodiny.
Claude Code je proprietární formát a rozhraní (API) používané společností Anthropic pro interakci s jazykovými modely řady Claude. Řeší strukturované posílání požadavků, volby pro bezpečnostní omezení a moderaci obsahu i možnosti práce se stavy konverzace, kontextem a systémovými instrukcemi. Vývojáři používají Claude Code/API ke spouštění modelů Claude, nastavování jejich chování a integraci do aplikací.