Anthropic spouští Claude Code Security pro hledání sofistikovaných chyb

Patrik Žák
Včera
Claude Code Security

Společnost Anthropic představila nástroj Claude Code Security, který zásadně mění přístup k hledání bezpečnostních zranitelností v softwaru.

Na rozdíl od tradičních statických analyzátorů, které fungují na principu porovnávání kódu s databází známých vzorů zranitelností, tento nástroj využívá pokročilý AI model Claude Opus 4.6 k tomu, aby kód analyzoval způsobem jakým to dělá běžný bezpečnostní výzkumník. Dokáže sledovat tok dat napříč celou aplikací, pochopit vzájemné vztahy mezi komponentami a odhalit i sofistikované chyby v obchodní logice nebo řízení přístupu, které by standardní nástroje jednoduše přehlédly.

Nástroj je aktuálně dostupný ve formě omezeného výzkumného náhledu pro zákazníky na úrovni Enterprise a Team, přičemž správci open-source projektů mohou získat přednostní přístup.

Patrik Žák

