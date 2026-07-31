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Anthtopic Claude také hackoval tři organizace

Jan Fikar
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Umelá inteligence robot počítač programátor AI Autor: Root.cz s využitím Zoner AI
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Jak jsme již informovali, LLM OpenAI v polovině července unikl ze sandboxu a napadl Hugging Face. Problému si nejdříve všiml Hugging Face a asi až za týden samotný OpenAI.

Kvůli tomuto incidentu Anthropic prověřil asi 140 tisíc záznamů svých interních bezpečnostních pokusů a zjistil, že jeho Claude se také dostal ze sandboxu a napadl tři nespecifikované společnosti. Nejstarší útok je již z dubna. Společnosti patrně nic netušily, ale nyní byly informovány Anthropicem. Přitom Anthropic používá jako sandbox Irregular a OpenAI ExploitGym.

(zdroj: slashdot)

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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.