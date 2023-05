Apple chystá procesory M3 Pro

Apple představil ARM procesory M2 Pro v lednu letošního roku. Zatímco jdou do prodeje notebooky MacBook s procesory M2 Pro, Apple oznámil nový procesor M3 Pro.





Měl by mít 12 jader, z toho 6 výkonných a 6 úsporných (opět architektura big.LITTLE), GPU bude mít 18 jader a celkově bude mít 36 GB RAM. Jde tedy o mírné navýšení oproti předcházejícím modelům M1 Pro a M2 Pro viz tabulka. Nově by mělo M3 být vyráběno 3nm technologií. M3 by mělo být dostupné koncem tohoto, nebo začátkem příštího roku.





Apple SoC výkonných

jader úsporných

jader GPU

jader RAM M1 Pro 8 2 14 32 M2 Pro 6 4 16 32 M3 Pro 6 6 18 36

(zdroj: slashdot)