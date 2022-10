Apple potvrdil konektor USB-C v příštích iPhonech

Autor: Apple

Apple vyhoví evropské regulaci na nabíječky a jeho příští telefony iPhone budou mít konektor USB-C. Na konferenci deníku Wall Street Journal v Kalifornii to potvrdil šéf marketingu Greg Joswiak. Bloomberg tvrdí, že ke změně dojde už příští rok, přestože nová regulace začne platit už v roce 2024.





Zástupce společnosti podotkl, že Apple je s Evropskou unií kvůli nabíjecím konektorům ve při už zhruba deset let. Původně chtěly úřady do iPhonů nasadit už microUSB, ale firma tenkrát tlaku odolala. Joswiak tvrdí, že kdyby ke změně tenkrát došlo, žádný konektor USB-C by pravděpodobně nevznikl.





Apple sice v současných iPhonech používá konektory Lightning, ale v ostatních zařízeních už používá USB-C. To zahrnuje tablety iPad i počítače Macbook. V nich vlastně konektor USB-C už nahradil všechny ostatní porty.