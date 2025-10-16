Apple představuje procesor M5 s mnohem rychlejším GPU pro AI

Společnost Apple představila čip M5, nejnovější přírůstek do rodiny Apple Silicon. Procesor M5 je postaven na 3nm procesu třetí generace a disponuje 10jádrovou GPU architekturou nové generace, která podle tvrzení výrobce dosahuje čtyřnásobného výpočetního výkonu GPU oproti modelu M4.
Procesorová část disponuje až deseti jádry CPU, z nichž šest je zaměřeno na efektivitu a čtyři na výkon. Výkon v režimu více vláken se údajně zlepšil o skromných 15 % oproti modelu M4. Šířka pásma pro přístup k paměti u modelu M5 vzrostla téměř o 30 % na 153 GB/s.
Nový čip Apple M5 je zatím k dispozici v nových modelech zařízení MacBook Pro, iPad Pro a Vision Pro. Podpora linuxového jádra pro Apple Silicon se i nadále soustředí na starší Apple M1 a M2. Podpora pro zařízení s novějšími čipy Apple M3 a M4 je stále připravována vývojáři okolo distribuce Asahi Linux. Aktuální situaci okolo podpory jednotlivých generací čipů najdete v dokumentaci pro Asahi.