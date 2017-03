 »   »  Apple prý už opravil „většinu“ chyb v iOS, která se objevila na WikiLeaks

Petr Krčmář

Společnost Apple se vyjádřila k otázce bezpečnosti svých zařízení související s únikem citlivých informací z CIA. Dokumenty totiž mimo jiné popisují 14 bezpečnostních chyb v operačním systému iOS, které mohou být zneužity ke sledování uživatelů, odposlechu komunikace nebo dokonce ovládnutí přístroje.

Here's Apple's statement on iOS-related stuff in the WikiLeaks CIA data dump. pic.twitter.com/QiAWx8ZXpT