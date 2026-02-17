Root.cz  »  Mobily a tablety  »  Apple testuje šifrované zprávy RCS v betaverzi iOS

Petr Krčmář
Včera
iPhone Autor: Depositphotos

Apple přidal do vývojářské beta verze iOS a iPadOS 26.4 šifrované zprávy RCS (Rich Communications Services). Funkce je stále ve fázi testování a měla by být dostupná v budoucí aktualizaci systémů iOS, iPadOS, macOS a watchOS. Apple upozorňuje, že E2EE zatím není podporováno na všech zařízeních nebo u všech operátorů.

Šifrování RCS je zatím k dispozici pouze mezi zařízeními od společnosti Apple. Zajišťuje zprávy tak, aby je nebylo možné přečíst během přenosu. Konverzace označené jako šifrované jsou šifrovány přímo na zařízení, takže zprávy nelze číst během jejich odesílání. V této beta verzi je šifrování RCS k dispozici pro testování mezi zařízeními Apple a zatím není možné jej testovat s jinými platformami, vysvětluje Apple.

Vývojářská verze iOS 26.4 přidává do aplikace Nastavení nové přepínací tlačítko, které umožňuje podporu testování end-to-end šifrovaných zpráv RCS. Toto přepínací tlačítko je ve výchozím nastavení zapnuté. Apple však uvádí, že tato funkce bude postupně zaváděna pro uživatele beta verzí a během testovacího období tak bude dostupná postupně pro více uživatelů.

RCS je moderní nástupce SMS/MMS, který místo základních funkcí mobilní sítě využívá přenos přes mobilní data nebo Wi-Fi. Přináší funkce chatovacích aplikací, jako jsou potvrzení o přečtení, indikátory psaní, fotografie/videa ve vysokém rozlišení a skupinové chaty.

(Zdroj: Security Affairs)

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

