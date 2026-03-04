Root.cz  »  PC a notebooky  »  Apple uvedl procesory M5 Pro a Max a na nich postavené produkty

Apple uvedl procesory M5 Pro a Max a na nich postavené produkty

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Apple M5 Pro / Max Autor: Apple
Apple M5 Pro / Max

Společnost Apple uvedla nové vyšší modely Macbooků Pro nesoucí vyšší verze procesorů řady M5. Konkrétně tak na trhu máme po říjnovém M5 také vyšší M5 Pro a nejvyšší M5 Max. Apple zde používá novou Fusion architekturu umožňující slučovat výkon dvojic jader, nový je i AI akcelerátor integrovaný přímo v GPU jádrech, pro který je udáván čtyřikrát vyšší výkon oproti M4 a až osmkrát vyšší oproti generaci M1.

Apple v procesorech využívá jinak standardní koncept tzv. Super Cores, kdy některá jádra jsou schopna běhu na vyšších taktech a dle Apple jsou nyní nejrychlejší na trhu. Obecně řada M5 nabízí až 18 CPU jader a až 40 GPU jader, o více než čtvrtinu rychlejší paměťový subsystém s velikostní RAM až 128 GB, až 8TB (parametry vyššího typu Macbook Pro) SSD a další výbavou. V nabídce je i iPad Pro s M5 (snížená konfigurace 10× CPU, 10× GPU) a nový Macbook Air s M5.

Zdroj: Youtube.com
Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Stát dá svobodu důchodcům, které držel ve III. pilíři

Strojové učení slibuje rychlejší a levnější vývoj baterií

Notepad++ opravil chybu zneužívanou k šíření malware

Zahrávají si ČEZ či E.ON s čínským ohněm?

Ve firmách se pořád věří jediné „pravdě“ z dat. A to je problém

Energetické infrastruktuře bez chytrého řízení hrozí kolaps

Sailfish OS na Sony Xperia 10 III: seznámení a instalace

Spropitné v restauracích se nebude muset danit ani evidovat v EET

EET není český výmysl. Zjistěte, kde za účtenku můžete vyhrát auto

Proč mají vysavače mikrofony? Omylem ovládl tisíce vysavačů DJI

Statistiky o ransomware, které jste asi neznali nebo si neuvědomili

Český startup ukazuje, že na AI modelech lze vydělávat

Sociální sítě: od seznamování k debatám o bezpečnosti

Nedostatek vitaminu D se projeví únavou i špatnou náladou

Rostoucí cena operačních pamětí zásadně zdražuje počítače

Stát se za data retention omluvil, ale údaje sbírá dál

Pojišťovny zneužívají lenosti svých klientů. Ti za to platí

AI prolomila celou firemní infrastrukturu za 21 hodin

Deset kroků pro maximální zabezpečení Google účtu

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI