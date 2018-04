 »   »  Apple už nechce procesory Intel, vyvíjí si vlastní čipy

Petr Krčmář

Apple už nechce ve svých zařízeních používat procesory od Intelu, pracuje na vývoji vlastního řešení, které by se mělo začít na trhu objevovat v roce 2020. Projekt má název Kalamata a je součástí dlouhodobého plánu na ještě větší sblížení zařízení od Apple: počítačů Mac, telefonů iPhone a tabletů iPad. To by mělo proběhnout i po softwarové stránce a začít by s tím měl už iOS 11. Projekt Marzipan pak umožní spouštění mobilních aplikací z iOS na macOS.

Na Intel to bude mít jistě přímý finanční dopad, protože Apple se na jeho příjmech podílí přibližně pěti procenty. V širším kontextu jde ale o zprávu pro celý trh: nemusíme být závislí na jedné firmě, existuje alternativa. Akcie Intelu už stihly reagovat a propadly se o více než devět procent.

Apple má s vývojem vlastních čipů dlouhodobé zkušenosti, vyvíjí si například součástky pro telefony, tablety, hodinky či bezdrátová sluchátka. Jeho snahou je zbavit se závislosti na externích dodavatelích. Výroba vlastních procesorů je tak vlastně dalším logickým krokem.