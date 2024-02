Apple v systému iOS omezil PWA aplikace v EU

Autor: Apple

Beta testeři nové verze iOS označené 17.4 beta 2 začali hlásit, že PWA aplikace nefungují. Projevuje se to omezením funkčnosti těchto aplikací, které se stávají nepoužitelnými. PWA znamená Progressive Web App a jde o přechod mezi webovou a nativní aplikací v operačním systému.





To, co ze začátku vypadalo jako „nepříjemná chyba“ nové verze, se následně ukázalo být záměrem Apple. Následným testováním bylo zjištěno, že se to týká aplikací provozovaných v EU. Při změně regionu začne daná aplikace fungovat, jak má.





Apple totiž aktualizoval článek o implementaci DMA dle EU a výslovně v textu uvedl, že aplikace nebudou v nové verzi fungovat, konkrétně v otázce „Why don’t users in the EU have access to Home Screen web apps?“

Následně Financial Times přinesly zprávu (za paywallem) o tom, že EU se ústy mluvčího vyjádřila k celé záležitosti: „V této souvislosti se zabýváme zejména problematikou progresivních webových aplikací a můžeme potvrdit zaslání žádostí o informace společnosti Apple a vývojářům aplikací, kteří nám mohou poskytnout užitečné informace pro naše posouzení.“

Uvidíme, jak se celá záležitost vyvine. Kolem společnosti Apple se teď v souvislosti s DMA děje mnoho věcí a tyto konsekvence k implementaci DMA jsou většinou ve vývojářské komunitě přijímány poměrně negativně.

(Zdroj : The Verge)