Apple vydal iPhone 17 a další produkty, novinek je ale málo, akcie šly dolů

David Ježek
Dnes
Apple iPhone 17 Pro Autor: Apple
Apple iPhone 17 Pro

Jako každý rok touto dobou, i letos Apple vydal novou generací svých mobilních produktů. Konkrétně na trh míří iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max a nová třída iPhone Air, dále sluchátka AirPods Pro 3 a hodinky Watch Series 11, Watch SE 3 a Watch Ultra 3. Srdcem nových iPhonů jsou čipy řady Apple A19, vyráběné 3nm proces u TSMC.

Vylepšeny jsou mnohé parametry, ale nenastává žádný velký skok vpřed, spíše jde o poklidnou evoluci a ani v září 2025 se nedá říci, že by Apple měl vyřešeny dávno slibované věci (viz špatně fungující a nehotová Apple Inteligence). Nové je kupříkladu hliníkové tělo z jednoho velkého kusu, k němuž je přivařena nově navržená vapor chamber chladící použitý procesor. Displej má ochrannou vrstvu třikrát odolnější proti poškrábání, tele objektiv u vybraných modelů větší snímač (a dosah 8×) a nechybí ani 120Hz displej či všechny fotoaparátky s rozlišením 48 Mpix.

Nejvyšší konfigurace Apple iPhone 17 Pro Max nabízí 12 GB RAM a 2TB flash úložiště. Nabíjení s Power Delivery slibuje 50 % za 20 minut. Základní iPhone 17 startuje od 22 990 Kč, nejvyšší iPhone 17 Pro Max vyjde na 58 990 Kč.

Zdroj: Youtube.com
Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

