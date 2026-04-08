APT 3.2 s podporou historie, zpět, vpřed a vrácení změn

Vývojáři Debianu vydali správce balíčků APT 3.2, který se používá k instalaci, aktualizaci a odstraňování balíčků ze systému. Nejvýznamnější novinkou je dlouho očekávaná funkce vrácení změn (rollback) a historie. K dispozici jsou nové příkazy:
history-list pro zobrazení přehledu historie,
history-info pro zobrazení informací o konkrétních transakcích,
history-redo pro opakování transakcí,
history-undo pro zrušení transakcí a
history-rollback pro vrácení transakcí.
Tato verze přináší také výrazně vylepšený řešitel závislostí, který nyní podporuje aktualizaci pomocí zdrojových balíčků a umí zabránit tomu, aby systém během aktualizace omylem odstranil nezbytný software v případech, kdy nejsou binární soubory vydávány společně pro všechny architektury.
APT 3.2 bude součástí chystané verze Debian 14 „Forky“, jehož vydání je plánováno na léto roku 2027. Už nyní je ale k dispozici v Debianu unstable (Sid) a dostane se pravděpodobně také do připravovaného Ubuntu 26.04 LTS (Resolute Racoon), které společnost Canonical plánuje vydat 23. dubna 2026.