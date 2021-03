Arch Linux koketuje s myšlenkou x86-64-v3 portu

Vývojáři Arch Linuxu si pohrávají s myšlenkou povýšení minimálních požadavků na x86–64 verzi nikoli na v2, ale rovnou na x86–64-v3. To by znamenalo, že tuto verzi Archu budou schopné provozovat pouze 64bitové x86 stroje generace Intel Haswell a vyšší, resp. jim odpovídající novější 64bitové stroje AMD.

Vedle toho by nadále existovala základní x86–64 verze. Pro lidi s Haswellem a výše by to znamenalo rychlejší / efektivnější běh systému, pro lidi například se Sandy / Ivy Bridge (dodnes často populární a používané stroje) naopak pokles na základní x86–64 implementaci neschopnou využít některé novější instrukce jejich CPU.

Úroveň v3 charakterizují instrukce AVX, AVX2, BMI2, MOVBE, XSAVE a pár dalších. Podle prvních měření se to celkem vyplatí. Kromě toho ještě existuje spíše teoretická možnost úrovně x86–64-v4, která již vyžaduje AVX-512.