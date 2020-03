 »   »  Arista Networks oznamila akvizici spolecnosti Big Switch Networks

Redakce

Společnost Arista Networks oznámila akvizici společnosti Big Switch Networks, která je průkopníkem v oblastech monitorování sítí a SDN (softwarově definovaných sítí). Arista Networks poskytuje řešení pro cloudové sítě zahrnující rozsáhlou funkcionalitu ve všech klíčových oblastech kampusových sítí, datových center a cloudu. Arista díky akvizici společnosti Big Switch Networks ještě více vylepší svá řešení pro monitoring sítí a dohled pomocí své softwarové platformy CloudVision a DANZ (Data ANalyZer).

Společnost Big Switch Networks byla již potřetí vyhlášena vizionářem v Gartner Magic Quadrant pro oblast Data Center Networking. Navíc v roce 2019 vyhrála cenu the best of VMworld v oblasti Networking. Téměř šest let spolupracují společnosti Big Switch Networks a Dell EMC Networking na podpoře Open Networking s důrazem na flexibilitu a možnosti, které Open Networking přináší zákazníkům, řekl Tom Burns, Senior Vice President a General Manager ve společnosti Dell EMC Networking & Solutions.