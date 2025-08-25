Root.cz  »  Linux  »  ARM Cortex-A72 bude mít EDAC v jádře

ARM Cortex-A72 bude mít EDAC v jádře

Jan Fikar
Včera
10 nových názorů

Sdílet

Raspberry Pi 4 Autor: Raspberry Pi Foundation

Do jádra byl poslán ovladač EDAC (Error Detection And Correction) pro ARM Cortex-A72. EDAC se používá například pro ECC paměti. Korekce chyb je automatická v HW, ale jádro je informováno o počtu a typu chyb. Paměť ECC Cortex-A72 však nepodporuje. V tomto případě půjde o ECC ve vyrovnávací paměti L1 a L2.

Cortex-A72 najdeme například v Raspberry Pi 4. Zajímavé je, že spoluautorem ovladače je Vijay Balakrishna z Microsoftu. Motivací je patrně cloud Azure, který používá CPU Graviton první generace (16× Cortex-A72).

(zdroj: phoronix)

Vstoupit do diskuse (10 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

Dále u nás najdete

Závod o studentské bydlení vrcholí. Kdo zaváhá, odejde s prázdnou

Od Land Roveru po Tesco: Co víte o britských značkách?

Policie zatkla Jiřikovského z kauzy bitcoinového daru

V českých počítačích dál řádí zákeřný infostealer Formbook

Na trh míří dvě novinky ze světa potravin, které potěší hlavně střeva

Příchod značek do Česka: Když se stála fronta na burgery

Zatím 900 nádorů, na které se většinou přišlo včas

Web úplně nezmizí, bude ale nástrojem z minulosti

Vlasy řídnou kvůli hormonům, barvení i gumičkám

Microsoft opravuje chyby, které se objevily v srpnových aktualizacích

Za střídáním průjmu a zácpy může být propustné střevo

Otestovali jsme paměti DDR5 vyrobené u Ostravy

Alergikům teď způsobí potíže ambrózie, dříve tu nerostla

Přehled měst, která už schválila vyhlášku k dani z nemovitých věcí

Plete si 3 a 8 nebo P a R? Nemusí to být dys porucha, ale oči

Nejoblíbenější DAB+ přijímače u velkých prodejců

Šerlich, Prezidentská, Pustevny. Znáte slavné stavby?

Může vás věřitel exekucí znovu uhánět o ten samý dluh?

Některým lidem rada, ať méně jedí a více se hýbou, nemůže fungovat

Které banky zvýhodňují hypotéky na nízkoenergetické domy?

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI