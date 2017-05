 »   »  ARM představil dva nové procesory Cortex-A75 a A55

Jan Fikar

ARM včera na Computexu představil dva nové procesory Cortex-A75 a A55. Výkonný Cortex-A75 by měl mít o 22 % větší výkon, než stávající A73. Cortex-A55 by měl nejlepší poměr výkon-spotřeba ve střední řadě procesorů. Představeno bylo také nové GPU Mali-G72, které by mělo mít o 25 % větší výkon než předchozí G71.

Oba nové procesory jsou první s architekturou Dynamiq, kdy je možné kombinovat libovolný počet velkých A75 jader s malými A55 (dohromady big.LITTLE jader je 8). Nová architektura by měla pomoci aplikacím umělé inteligence. Šéf marketingu ARM John Ronco předpokládá, že právě v AI lze v příštích třech až pěti letech očekávat až 50násobné zvýšení výkonu.

(zdroj: slashdot)