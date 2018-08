Jan Fikar

ARM poprvé představil svoje plány pro notebookové procesory do roku 2020 a přímo se srovnává s procesory Intel. Pro letošní rok již oznámený 7 nm ARM Cotex-A76 by měl mít výkon srovnatelný s 14 nm Intel i5–7300U, ale měl by mít TDP pod 5 W, kdežto Intel 15 W.

V příštím roce by mělo přijít CPU Deimos se 7 nm a v roce 2020 Hercules s 5 nm. Prvních zařízení s procesorem A76 bychom se mohli dočkat v příštím roce.

(zdroj: slashdot)