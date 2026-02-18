Root.cz  »  Operační systémy  »  Asahi Linux pokračuje ve vývoji podpory Apple M3, jde to ale ztuha

Asahi Linux macbook Autor: Depositphotos, Jiří Eischmann

Vývojáři Asahi Linuxu pokračují ve vylepšování podpory třetí generace čipů Apple Silicon. Vývoj navazující na vydání jádra Linux 6.19 shrnuje text na webu projektu. Z toho podstatného zde máme ne úplně potěšující odpověď na častou otázku uživatelů: podpora DisplayPort Alt Mode s USB-C bude, až bude hotova. Tečka.

Jinak ale vývojáři konstatují, že podpora generace M3 je aktuálně zhruba na úrovni toho, jak to bylo s M1 v době, kdy projekt vydal první Arch Linux ARM betu. Funguje klávesnice, touchpad, Wi-Fi, NVMe i USB 3.x, ač pro některé věci je potřeba jistých nadstandardních patchů (pull request do jádra je na cestě).

Jinými slovy: zatím to není na velké entrée. Podpora se vyvíjí velmi pozvolna a vývojáři v tuto chvíli jen vyslovují předpoklad, že M3 se do podoby dostatečně pro vydání Asahi Linuxu pro tuto generaci dostane v nepříliš vzdálené budoucnosti. ETA ale nečekejme, prostě „až to bude, tak to bude“.

Z aktuálně řešených věcí kromě uvedeného na seznam přidejme také snahu vyřešit problém spočívající v limitaci obnovovací frekvence displeje na 60 Hz, snaha je implementovat podporu pro 120Hz zobrazení, plus vyřešit přetrvávající problémy kolem webových kamerek M3 strojů a pochopitelně vždy, když se píše o Apple Silicon na Linuxovém portálu, si na seznam můžeme dát položku GPU.

Sáhodlouhé povídání je k dispozici na domovském webu projektu.

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

