Asahi Linux shrnuje vývoj pro Apple M1 pro a M1 Max

Vývojáři z Asahi Linuxu informují, že už dokázali spustit Linux na strojích s novými SoC Apple M1 Pro/Max. V zápisku na blogu popisují, jaká úskalí to tentokrát skýtalo, včetně změny hardwarové architektury některých částí čipů.

Apple se s M1 Pro a M1 Max připravuje na vyšší škálování svých SoC co do parametrů. Čipy tak oproti původnímu M1 používají nový způsob práce s přerušeními (zde zvaný Apple Interrupt Controller 2) a dále adresování paměti (to si vyžádalo změny v IOMMU). Nové procesory také mohou adresovat ne jen 32(64) GB RAM, limit vzrůstá na 3(4) TB. Velmi detailní popis novinek v lámání architektury M1 je k dispozici na webu projektu.